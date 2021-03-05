الصومال.. مسلحو "الشباب" يقتحمون سجنا ويحررون أكثر من 400 سجين

اقتحم مسلحو "حركة الشباب" في الصومال سجنا بشرق البلاد وتمكنوا من إطلاق سراح أكثر من 400 سجين.

وأفادت إذاعة "دالسان" الصومالية، اليوم الجمعة، بأن مسلحين من "حركة الشباب" المصنفة تنظيما إرهابيا، استولوا على سجن وأطلقوا سراح أكثر من 400 سجين، معظمهم من المعتقلين الإسلاميين الذين ينتظرون المحاكمة.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "الأناضول"، أن مسلحين شنوا فجر اليوم الجمعة، هجوما على سجن كبير في ولاية بونتلاند بشرق البلاد، أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل، قبل أن تتمكن قوات الأمن من صد الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن الهجوم بدء بانفجار أعقبه قتال شرس بين رجال الأمن والمجموعة التي شنت الهجوم، ونجحت القوات الأمنية بصد الهجوم بعد وصول تعزيزات إضافية.

وبحسب وسائل الإعلام، قام المسلحون بإطلاق قذائف هاون على المجمع الأمني الذي يضم السجن المركزي لمدينة بوصاصو الساحلية ويحتجز فيه نزلاء تمت إدانتهم بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيمي "داعش" و"حركة الشباب".

المصدر: تاس + الأناضول