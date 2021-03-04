دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى رئاسة مجلس النواب

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة أنه سلم إلى رئاسة مجلس النواب اليوم الخميس تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأكد المكتب في بيان له أنه سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، وبالإجراءات المحددة لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بتاريخ 8 مارس 2021 بمدينة سرت"

يتبع..