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مصدر لوكالة سبوتنيك: رئيس الوزراء الليبي المكلف يلتقي في القاهرة برئيس الحكومة الموازية

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مصدر لوكالة سبوتنيك: رئيس الوزراء الليبي المكلف يلتقي في القاهرة برئيس الحكومة الموازية
AFP
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يبحث بالقاهرة رئيس الوزراء المكلف في الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، نقل السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس الحكومة المؤقتة بشرق البلاد، عبد الله الثني.

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ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن مصدر في الحكومة المؤقتة قوله: "سيلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتخب عبد الحميد دبيبة برئيس الحكومة المؤقتة عبد الله آلثني  خلال اليومين المقبلين. وسيعقد الاجتماع في القاهرة لبحث السلطة".

 ويقوم رئيس الوزراء المكلف حاليا بزيارة العاصمة المصرية القاهرة، حيث يواصل المشاورات لاختيار أعضاء مجلس الوزراء.

وكانت جولة مفاوضات بين الليبيين انعقدت في سويسرا أوائل فبراير الماضي، قد أفضت إلى انتخاب حكومة وحدة مؤقتة ستتولى زمام الأمور حتى موعد الانتخابات العامة الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

المصدر: سبوتنيك

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