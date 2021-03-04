السعودية.. بريد إلكتروني يقود وزارة التجارة لضبط متجر صيني مخالف

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن ضبط متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق بالبضائع المغشوشة، بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد لـ184 موقعا إلكترونيا.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة قادت إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودية بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع، مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة".

وأضافت أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حجبت 184 موقعا إلكترونيا بمسميات مختلفة، تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع".

وأشارت إلى أن المتجر الإلكتروني كان بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد، وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ومن ثم أنشأ 184 موقعا بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودية وتضليل الجهات الرقابية.

ولفتت إلى أن المتجر المذكور يعرض من خلال مواقعه المتعددة أصنافا متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية، وغيرها.

المصدر: "عكاظ"