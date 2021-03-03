تونس.. تأجيل النظر في قرار الإفراج عن نبيل القروي

أكد مصدر قضائي تونسي، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الفساد المالي قررت تأجيل النظر في قرار الإفراج عن نبيل القروي، استجابة لطلب الدفاع.

وأشار المصدر إلى أن "التأجيل تم إلى جلسة يوم 10 مارس الجاري".

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، الأربعاء الماضي، قرارا بإطلاق سراح رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف منذ أغسطس الماضي بتهم فساد مالي.

وفتحت السلطات القضائية التونسية تحقيقا في تهم فساد وجهتها لقناة "نسمة تي في" لـ"مالكها" نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذي سبق له أن سجن في قضية تبييض أموال، فضلا عن كونه محبوسا منذ نهاية العام الماضي بالتهم ذاتها.

المصدر: "موزاييك"