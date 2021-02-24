 
مباشر

تونس.. الإفراج عن نبيل القروي

أخبار العالم العربي

تونس.. الإفراج عن نبيل القروي
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pu7l

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في تونس، اليوم الأربعاء، قرارا باطلاق سراح رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف منذ أغسطس الماضي بتهم مالية .

إقرأ المزيد
تونس.. بطاقة إيداع في السجن بحق نبيل القروي
تونس.. بطاقة إيداع في السجن بحق نبيل القروي

ويأتي القرار مقابل توفير ضمان مالي قدره 10 ملايين دينار تونسي، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكيملي الذي أجري في القضية التي تعلقت به، بحسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.

والقروي رجل أعمال وقطب إعلام أُوقف في 23 أغسطس/آب وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق سراح نبيل القروي مشروط بتأمين مبلغ الضمان لدى الخزينة العمومية، والاستظهار بالوصل للجهات القضائية المختصة، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

المصدر: راديو موزاييك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا