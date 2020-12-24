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تونس.. بطاقة إيداع في السجن بحق نبيل القروي

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تونس.. بطاقة إيداع في السجن بحق نبيل القروي
Reuters
نبيل القروي
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أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

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يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان قد وجه استدعاء إلى رئيس حزب قلب تونس لجلسة استنطاق موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

وسبق إيقاف نبيل القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.

المصدر: إذاعة شمس أف أم

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