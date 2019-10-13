 
مباشر

نبيل القروي يقر بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس

أخبار العالم العربي

نبيل القروي يقر بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس
AFP FETHI BELAID
المرشح التونسي لانتخابات الرئاسة نبيل القروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj6l

أعلن مرشح الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، إقراره بالهزيمة أمام منافسه قيس سعيد، مؤكدا أنه لا يعتبر نفسه "خاسرا سيئا'".

وقال القروي في تصريح إعلامي إثر مؤتمر صحافي بمقر حملته، إنه يقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية ولا يعتبر نفسه ''خاسرا سيئا'' بالنظر إلى الظروف التي مر بها خلال الحملة الانتخابية، وفق تصريحه.

وقد نقل التلفزيون الرسمي التونسي، عن مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76 بالمئة من أصوات الناخبين.

إقرأ المزيد
التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%
التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة