التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي، فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 76 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأظهر الاستطلاع، أن "سعيد تقدم على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين".

من جهته، وجه المرشح قيس سعيد الشكر لأنصاره على "تويتر"، وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن "ثقة التونسيين به لن تذهب سدى".

وأضاف، "الشعب يريد، وها أنتم اليوم تحققون بإذن الله ما تريدون.. الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية، فهي ليست أشخاصا، وليطمئن الكثيرون وليعلموا أننا نعي ما نقول، لأننا نعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر".

وتابع، "علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة والمسؤولية، فنحن بحاجة إلى تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين (المواطنين)، وسنعمل في إطار الدستور والاحترام الكامل لقواعده".

وشدد السياسي التونسي على أنه سيعمل على الجبهة الخارجية من أجل القضايا العادلة، "وعلى رأسها وأولها القضية الفلسطينية".

وقال: "كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي.. أتمنى أن نبني علاقة جيدة مع الأمم والشعوب".

المصدر: وكالات