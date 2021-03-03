الدفاع الروسية: إصابات في قمع المسلحين لمظاهرة في ريف حلب بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قمع المسلحين لمظاهرة احتجاجية للسكان في مدينة الباب بريف حلب، مما أسفر عن إصابات بين السكان.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان له إن "نحو 150 شخصا خرجو للتظاهر في مدينة الباب بدعوات لانسحاب الفصائل الموالية لتركيا وعودة الأراضي لسيطرة دمشق".

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وأكد أن "المظاهرة تم تفريقها بالقوة من قبل المسلحين، مما أسفر عن إصابة 5 سكان محليين بجروح".

وأشار كاربوف إلى تنامي "الميول الاحتجاجية" وسط السكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في سوريا، الذين يعارضون "فظائع عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

ودعا المركز الروسي قادة التشكيلات المسلحة إلى "الوقوف إلى جانب تسوية سلمية" في المناطق التي يسيطرون عليها.

المصدر: تاس