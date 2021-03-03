الأردن.. صدور قرار بقبول الدعوى المقامة لحل مجلس نقابة المعلمين

أصدرت محكمة بداية عمان، اليوم الأربعاء، قرارا بقبول الدعوى المقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، بسبب تبرعه بمبلغ نصف مليون دينار لصندوق وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا.

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وكانت محكمة صلح عمان، قد قررت في شهر ديسمبر الماضي، حل نقابة المعلمين والحكم بسجن جميع أعضاء مجلس النقابة مدة سنة.

وهذا ما دفع أعضاء المجلس إلى إبداء استعدادهم للطعن بالقرار أمام محكمة استئناف عمان، إذ تم توقيف كافة أعضاء مجلس النقابة فور صدور القرار.

المصدر: "خبرني" + "عمون"