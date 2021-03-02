الإمارات تسير طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية إلى السودان

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بالإمارات، عن تسيير طائرتين لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية من مركز تابع لمنظمة الصحة العالمية بدبي إلى السودان.

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وحملت الطائرتان اللتان وصلتا إلى مطار الخرطوم تباعا، "إمدادات تزن 54 طنا متريا بقيمة تناهز الثلاثة ملايين درهم، كما تشمل هذه الإمدادات معدات طبية للطوارئ، ومعدات حماية الموظفين، والإمدادات الطبية الخاصة بالاختبارات المعملية، استجابة لحالة الطوارئ الصحية والأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان، وبهدف توفير الأدوية الضرورية للحفاظ على الحياة، وكذلك تقديم الإمدادات الطبية، حيث ستسهم المساعدات في سد النقص الحاد بالأدوية في المرافق الصحية، وتعزيز قدرتها على مواجهة جائحة كورونا، ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 700 ألف شخص"، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي موظفين تقنيين للدعم اللوجستي، إلى جانب الإمدادات الطبية، حيث كانت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قد فعلت جسرا جويا، خلال الفترة الممتدة بين من سبتمبر وديسمبر الماضيين، لنقل المساعدات المقدمة من المجتمع الإنساني الموجود في مقر مدينة بدبي، لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان، ومساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين، الفارين من إقليم تيغراي في إثيوبيا، إلى السودان.

المصدر: "الإمارات اليوم"