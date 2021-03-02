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نشوب حريق هائل فوق جسر قيد الإنشاء في مصر (صور + فيديو)

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نشوب حريق هائل فوق جسر قيد الإنشاء في مصر (صور + فيديو)
RT / Facebook
نشوب حريق هائل فوق جسر قيد الإنشاء في مصر
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سيطرت فرق الحماية المدنية المصرية، يوم الاثنين، على حريق هائل نشب فوق جسر قيد الإنشاء في القاهرة.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن الحريق شب فوق الجسر الجديد الجاري إنهاء العمل به والواقع في نهاية شارع 306 بالمعادي، قرب الطريق الدائري بمنطقة صقر قريش.

وأوضح أن أعمدة النيران وألسنة اللهب تصاعدت أثناء تأدية بعض العمال مهامهم لإنهاء بناء الجسر.

وتسبب الحريق في ذعر لأهالي المنطقة، وتعطل حركة المرور على طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق إلى حين الوقوف على أسبابه.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

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