مصر تسجل 48 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 48 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10736، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 183010.

وكانت مصر قد تسلمت في الآونة الأخيرة 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر الماضي.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" في أوائل فبراير الماضي في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

المصدر: "رويترز"