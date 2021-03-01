تونس.. أحكام بالسجن المؤبد في قضية "خلية سجنان"

قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي إن الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت يوم 19 فبراير أحكامها بشأن "خلية سجنان" والتي شملت 44 متهما.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام تراوحت ما بين 10 سنوات سجنا ومدى الحياة، وقد شملت الأحكام المؤبدة 16 متهما، كما أقرت الدائرة بالنفاذ العاجل للأحكام ضد المتهمين في حالة فرار.

وشملت الأحكام 44 متهما، 24 منهم مثلوا في حالة إيقاف أمام القضاء، إلى جانب أربعة متهمين في حالة سراح، في حين كان المتهمون الآخرون في حالة فرار.

وحسب المصدر ذاته وجهت للمتهمين جرائم تعلقت بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات ومكان لإيواء عناصر إرهابية، كما وجهت لهم جرائم محاولة القتل المتصفة بالإرهابية، مع سابقية الإضمار، وكذلك التآمر الواقع لارتكاب اعتداء عل أمن الدولة الداخلي".

وتعود أطوار القضية إلى أواخر شهر يوليو 2015، عندما استهدفت قوات أمنية في مدينتي سجنان ومنزل بورقيبة (ولاية بنزرت) "عناصر إرهابية كانت تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة" في تلك الولاية، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية حينها.

وقد تم إلقاء القبض على 16 عنصرا وقتل عنصر إرهابي مع ضبط قطع سلاح ومتفجرات وذخائر.

المصدر: وات