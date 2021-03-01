وكالة: لهذا أغلق الجيش الأمريكي مداخل منطقة نفطية في سوريا؟

أغلق الجيش الأمريكي جميع مداخل مدينة الشدادي النفطية التي تضم أكبر قاعدة له وتقع جنوب الحسكة السورية، وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن ثمة سببين لذلك الإجراء.

الوكالة ذكرت أن الجيش الأمريكي أصدر، اليوم الاثنين أمرا مباشرا لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بإغلاق مداخل المدينة ومنع الدخول والخروج منها وإليها، مع إغلاق جميع المحال والأسواق داخلها.

ونقلت عن مصادر محلية في المحافظة (أقصى شمال شرق سوريا) أن السبب الأول للإغلاق والاستنفار الأمني والعسكري للجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يعود إلى هجوم تعرضت له مجموعة من نقاط تلك القوات قرب معمل غاز الجبسة.

وقالت المصادر إن تلك المنطقة يوجد فيها سجنان لمسلحي "داعش" وهما: سجن كامب البلغار، وسجن معمل الغاز، اللذان يضمان آلاف المسلحين الأجانب والعرب.

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أما السبب الثاني، حسب الوكالة، فهو أن الإغلاق "يأتي بعد يومين من إغلاق القاعدة الأمريكية في مبنى "مديرية حقول نفط الجبسة"، والسكن العمالي (مساكن 200 العمالية) في المدينة، "بسبب تفشي وباء فيروس كورونا بين عناصر القاعدة التي تضم جنودا متعددي الجنسية ضمن ما يُعرف بـ "التحالف الدولي لمحاربة داعش"

يذكر أن إغلاق المدينة أعقب هجوما مسلحا استهدف مسلحين موالين للجيش الأمريكي في محيط معمل غاز "الجبسة"، وذلك بعد 48 ساعة على إغلاق القاعدة في "مديرية حقول الجبسة" إثر تفشي فيروس كورونا بين الجنود هناك.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"