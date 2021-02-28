"سانا" قوات أمريكية تنقل عناصر"داعش" من قاعدتها في الشدادي باتجاه دير الزور

أفادت وكالة "سانا" السورية بقيام قوات أمريكية بنقل 10 عناصر من إرهابيي تنظيم "داعش" عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة باتجاه بادية دير الزور شرق سوريا.

وقالت مصادر محلية للوكالة، إن الإرهابيين العشرة كانت نقلتهم القوات الأمريكية بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية، في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.

وشهد سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في مدينة الحسكة الذي يضم آلاف الإرهابيين من تنظيم (داعش) معظمهم من جنسيات أجنبية زيارة لمسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الماضية، كما شهد عمليات هروب وحالات عصيان وتمرد داخل السجن تمت السيطرة عليها جميعها.

المصدر: سانا