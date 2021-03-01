السفارة الأمريكية تصدر بيانا بشأن احتجاجات العراق

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، إلى محاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا خلال احتجاجات العراق الأخيرة، فيما أشارت إلى أن خطوات الحكومة العراقية بشأنها كانت "مشجعة".

وقالت في بيان صحفي: "تابعنا عن كثب أعمال العنف الأخيرة في الناصرية والتي أسفرت عن إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين على نحو مأساوي وإصابة مئات الأفراد".

وأضافت: "نشعر بعميق الأسى للضحايا ولذويهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل".

وتابعت سفارة واشنطن: "لقد شجعتنا الخطوات التي اتخذتها الـحكومة العراقية لتهدئة التوترات وحل الوضع في الناصرية سلميا وتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة".

وشهدت محافظة ذي قار جنوبي العراق خلال الأيام الأخيرة، أعمال عنف راح ضيحتها أكثر من 100 متظاهر بين قتيل وجريح وإصابة العشرات من القوات الأمنية خلال الاحتجاجات التي جرت هناك.

المصدر: RT