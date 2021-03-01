إنقاذ 181 مهاجرا في المياه الليبية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، إنقاذ 181 مهاجرا من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.

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وقالت رئاسة الأركان إنه "فور تلقي الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورقين فزان، وأوباري، بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة للإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".

وتابعت أنه "فور إتمام عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة أن "الجهاز سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".

المصدر: "بوابة الوسط"