منظمة ألمانية: إنقاذ 147 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، عن إنقاذ 147 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها "سي ووتش 3".

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر "تويتر"، أنها "أنقذت 102 من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة".

🔴 102 people rescued in 2nd operation



The #SeaWatch3 spotted another boat in distress early this morning. One of the boat's tubes was already deflated, but the people could be brought safely on board, where there are now a total of 147 guests. pic.twitter.com/8PHWyDzatJ — Sea-Watch International (@seawatch_intl) February 27, 2021

وأضافت في تغريدة أخرى، أنها "أنقذت 45 مهاجرا، يوم الجمعة 26 فبراير، بينهم 15 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وجميعهم سالمون".

المصدر: RT