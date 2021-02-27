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منظمة ألمانية: إنقاذ 147 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أخبار العالم العربي

منظمة ألمانية: إنقاذ 147 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
Reuters Dimitris Michalakis
مهاجرون عبر البحر
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أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، عن إنقاذ 147 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، في إطار عمليتي إنقاذ نفذتهما سفينتها "سي ووتش 3".

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها عبر "تويتر"، أنها "أنقذت 102 من المهاجرين في عملية أخرى لها، كانوا على متن قارب مطاطي وأرسلوا نداء استغاثة".

وأضافت في تغريدة أخرى، أنها "أنقذت 45 مهاجرا، يوم الجمعة 26 فبراير، بينهم 15 قاصرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، وجميعهم سالمون".

المصدر: RT

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