تبون يصدر أمرا باستحداث نص قانوني يضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب إلى الجزائر

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أمرا يقضي باستحداث نص قانوني يضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب إلى البلاد.

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وجاء هذا الأمر لتقوم بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة بضبط هذه المعايير، وتأتي هذه التعليمات من رئيس الجمهورية على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد.

وكانت وزارة الثقافة الجزائرية قد نفت نيتها الاستعانة بفنانين غير جزائريين، من بينهم هيفاء وهبي ومحمد رمضان، من أجل الترويج للسياحة المحلية، مكذبة الأخبار المتداولة بهذا الشأن.

هذا التوضيح يأتي بعد أيام من حديث صحيفة "النهار" الجزائرية، حسب وكالة "الأناضول" التركية، عن إسناد وزارة الثقافة الجزائرية "إلى شركة "نيكسيس كور" (خاصة) تنظيم مهرجان الجزائر الدولي للتراث والسياحة، صيف 2021، بمشاركة فنانين من مصر ولبنان، بينهم رمضان ووهبي".

المصدر: وكالة الأناضول" التركية للأنباء/صحيفة "الشروق" الجزائرية/ صحيفة "النهار" الجزائرية