صحيفة كويتية: الحكومة غدا والاستجواب قائم

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر، أن الحكومة الجديدة ستبصر النور غدا الثلاثاء، فيما لا يزال عدد من النواب يعتزمون استجواب الرئيس المكلف الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل الحكومة.

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وحسب الصحيفة، فإنه سيتم الإعلان عن ولادة الحكومة الجديدة بعد انتهاء الخالد من وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة المرتقبة التي أنجزها عقب مشاورات واسعة مع مجاميع نيابية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام ومختصين.

من جانبه، أكد النائب مساعد العارضي تمسكه بالمضي قدما في موضوع الاستجواب وقال في تصريح للصحيفة: "استجوابي لرئيس الوزراء جاهز وسأقدمه فور أداء الحكومة القسم، وهم يعرفون رغبات الشعب الكويتي وأولوياته".

يذكر أن عددا من النواب كانوا عبروا عن تأييدهم لاستجواب العارضي للخالد الذي أعلن عنه قبل تشكيل الحكومة. وكان النائب أسامة المناور توعد رئيس الوزراء أيضا بالاستجواب بعد أداء الحكومة القسَم.

المصدر: صحيفة "الرأي"