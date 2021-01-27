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الكويت.. نواب في مجلس الأمة يؤيدون استجواب رئيس الوزراء

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الكويت.. نواب في مجلس الأمة يؤيدون استجواب رئيس الوزراء
Reuters
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أعلن نواب كويتيون أنهم يؤيدون استجواب رئيس الوزراء، صباح الخالد الحمد الصباح، مشككين في "أحقيته" في إدارة الحكومة.

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وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، إلى أن 11 نائبا في مجلس الأمة الكويتي أعلنوا تأييدهم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي تقدم به النائب مساعد العارضي.

ونقلت الصحيفة عن العارضي: "رئيس الوزراء لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون"، مضيفا "لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".

وأضاف العارضي: "الخالد غير قادر على التصالح مع شعبه ولذلك فهو لا يستحق أن يدير حكومة".

وأصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

المصدر: "القبس" الكويتية

 

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