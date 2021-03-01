العراق.. مقتدى الصدر يهدد بحملة برلمانية "شديدة" حال تأخر وصول لقاح كورونا

هدد زعيم "التيار الصدري" العراقي مقتدى الصدر، بالقيام بحملة برلمانية "شديدة" في حال تأخر وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.

وقال الصدر في تغريدة له عبر "تويتر": "هناك تقصير واضح من الحكومة بخصوص وصول اللقاح ضد الوباء المتفشي.. وإن لم يصل بالموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

وتابع: "مضافا إلى أن مجانيته حين وصوله لا يعني أنه لن يكون بعيدا عن ايدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية وما شاكل ذلك..فالحذر وإلا فاننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية".

ونصح بـ"البدء بتسجيل أسماء المواطنين ابتداء من المناطق النائية والفقيرة لأنها أشد عرضة للجائحة".

وأضاف: "مضافا إلى أن التطعيم باللقاح لا يكون نهائيا بل يجب الوقاية من المرض كما يقول المختصون وذلك بالابتعاد عن التجمعات والالتزام بالوقاية من خلال الكمامات وما شاكل ذلك، فعلى المواطنين الالتزام بذلك".

المصدر: RT