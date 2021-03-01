الأردن.. اعتماد الثاني من مارس من كل عام يوما لمدينة عمان

قرر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، الموافقة على اعتماد الثاني من شهر مارس من كل عام يوما لمدينة عمان، وذلك في إطار الاحتفاء بمرور 100 عام على تأسيس الدولة.

ويأتي القرار تخليدا لحدث مهم في تاريخ الدولة الأردنية، يتمثل في وصول الملك المؤسس عبد الله الأول إلى مدينة عمان في الثاني من مارس عام 1921، حيث غدت المدينة عاصمة لإمارة شرق الأردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وستنفذ أمانة عمان، تزامنا مع هذا القرار، مجموعة من النشاطات الإعلامية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية.

ويعتبر يوم المدينة حدثا رسميا تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتم خلاله استحضار تاريخ المدينة واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وتسعى لإيجاد البيئة النموذجية لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

المصدر: "قناة المملكة"