 
مباشر

ليبيا.. اللجنة العسكرية توافق على تأمين اجتماع مجلس النواب في سرت

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اللجنة العسكرية توافق على تأمين اجتماع مجلس النواب في سرت
Reuters Hani Amara
علم ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvao

وافقت اللجنة العسكرية الليبية "5+5" على تأمين اجتماع مجلس النواب الذي سيعقد في مدينة سرت.

وقالت اللجنة في بيان حصلت RT على نسخة منه، إنه وبالاشارة لطلب رئيس مجلس النواب من اللجنة العسكرية تأمين اجتماع مجلس النواب لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية، ونظرا للظرف العصيب الذي تمر به ليبيا، فإن اللجنة وبعد التشاور وافقت على تأمين الاجتماع".

وتم التأكيد على أن مدينة سرت جاهزة لاستضافة الاجتماع.

ليبيا.. اللجنة العسكرية توافق على تأمين اجتماع مجلس النواب في سرتبيان اللجنة العسكرية الليبية "5+5"

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا