مصر.. ضحايا ومصابون بانهيار عقار في الإسكندرية

لقى رجل وطفلة مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية في مصر.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "انهيار العقار أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح مختلفة".

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن "العقار المنهار بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لعام 2010، ولم ينفذ من قبل السكان".

من جانبه، قال رجب النقيدي، رئيس حي الجمرك، إنه "جرى فصل جميع المرافق (الغاز والكهرباء والمياه)، وعمل ممر وحواجز بمحيط العقار حفاظا على سلامة المارة".

ناصر حاتم

المصدر: RT