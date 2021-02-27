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مصر.. انتشال 9 ناجين من أسفل عقار أسيوط المنهار (صور + فيديو)

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مصر.. انتشال 9 ناجين من أسفل عقار أسيوط المنهار (صور + فيديو)
Reuters
سيارة إسعاف في مصر
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انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط في مصر يوم السبت، 9 أشخاص من تحت عقار منهار، مكثفة جهودها لاستخراج بقية أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من تحت الأنقاض.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحيطان والأسقف للبحث عن ناجين أسفل انهيار منزل مكون من 3 طوابق تقطنه 4 أسر مبني بالطوب الأحمر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 9 أشخاص من سكان العقار المنهار بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط وتم تحويلهم لمستشفى أبنوب المركزي وأسيوط الجامعي لتلقى العلاج.

وفي هذا السياق، أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة إمكانيات الحماية المدنية والإنقاذ للبحث عن باقي سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الأنقاض.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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