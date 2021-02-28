الإمارات.. الحكم على رجل أعمال أوروبي بتهمة نثره رزم اليورو في الشارع

أصدرت محكمة في دبي حكما بحبس رجل أعمال أوروبي عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، رمى نحو 50 ألف يورو من نافذة سيارته بالهواء أمام تجمع لعمال آسيويين في منطقة القوز الصناعية.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن العمال التقطوها عن الأرض بصورة مهينة وبطريقة تحط من كرامة الإنسان، مشيرة إلى أن رجل الأعمال الأوروبي فعل ذلك من أجل زيادة عدد متابعيه على "إنستغرام"، والظهور بمظهر الثري الذي يعيش حياة ترف وبذخ.

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وقالت صحيفة "البيان" إن حيثيات القضية التي نظرتها المحكمة الجزائية لأول مرة في ديسمبر 2020، دلت على أن رجل الأعمال الشاب ارتكب جريمة مركبة من أجل زيادة عدد متابعيه على "إنستغرام" وخداعهم بأنه صاحب مال وجاه، ويعيش حياة مترفة في دبي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو على حسابه وهو يقود سيارة في منطقة القوز الصناعية أمام مجموعة من العمال، ويحمل رزمات من اليوروهات فئة الـ500، وينثرها في الهواء ليتهافتوا على التقاطها بين سيارات المارة بصورة مهينة وتسيء إلى النظام العام.

وبحسب التحقيقات، فإن مجموع ما نثره "المهووس بالشهرة" في الهواء، يصل إلى نحو 50 ألف يورو، ولكنها ليست حقيقية وإنما مزورة، إذ اعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه أدخل إلى الدولة 740 ألف دولار أمريكي مزيفة من فئة 100، طلبها عبر موقع الكتروني وشحنت إليه من بلد آسيوي، كما حاز على 467 ألف يورو من فئة الـ 500، اشتراها بألف درهم من بائع آسيوي طبعها له في محله، بناء على طلبه وادعائه بأنه سيقيم حفلة وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط.

ونال البائع الآسيوي عقوبة وغرامة مماثلتين لإدانته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث ألقت الشرطة القبض عليه خلال تسليمه رجل الأعمال مبلغ مليون ونصف المليون يورو مزيفة، واستلامه منه 1100 درهم لقاء خدمة الطباعة والتزييف.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية