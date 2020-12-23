رجل أعمال أوروبي يلقي آلاف اليوروهات المزيفة على عمال في دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال أوروبي لحيازته مبالغ مالية مزيفة، وبثه مقطع فيديو على "إنستغرام" وهو يرمي الأموال من سيارته على عدد من العمال الآسيويين.

ورصدت شرطة دبي مقطع فيديو لعشرات من العمال يتزاحمون على سيارة المتهم وهو من الجنسية الأوكرانية وهو يرمي مبالغ مالية من سيارته متفاخرا، فلاحقته واكتشفت بعد ضبطه أن الأموال التي يتباهى برميها مزيفة، وذلك لنشر الفيديو على حسابه بهدف زيادة عدد متابعيه.

وبتفتيش منزله عثرت الشرطة على 740 ألف دولار و764 ألف يورو جميعها مزيفة.

المصدر: وكالات