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أول إعلان رسمي سوري عن نشاط القائم بأعمال سفارة ليبيا بدمشق

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أول إعلان رسمي سوري عن نشاط القائم بأعمال سفارة ليبيا بدمشق
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في أول إعلان رسمي سوري عن نشاط له، ذكرت وزارة النقل السورية أن القائم بأعمال سفارة ليبيا في دمشق بحث تطوير التعاون بين بلاده وسوريا.

وقالت الوزارة إن الوزير زهير خزيم بحث مع عبد السلام المهدي الرقيعي تطوير التعاون في قطاع النقل بين سوريا وليبيا، إضافة إلى "سبل تعزيز أواصر العمل المشترك بخطوات تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

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وفد ليبي في دمشق.. والرقيعي قائما بأعمال سفارة بلاده في سوريا

وكان الرقيعي وصل إلى دمشق في 21 من الشهر الماضي على رأس وفد دبلوماسي، ليتسلم مهامه قائما بالأعمال في السفارة الليبية في سوريا.

وكانت السفارة الليبية في دمشق افتتحت في مارس الماضي، بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين (وزير الخارجية السوري حاليا) فيصل المقداد.

وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج.

المصدر: RT

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