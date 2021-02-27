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الهيئة العامة للزكاة السعودية تحذر الأفراد من النصب والاحتيال باسمها

أخبار العالم العربي

الهيئة العامة للزكاة السعودية تحذر الأفراد من النصب والاحتيال باسمها
Reuters
السعودية
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نوهت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" يوم الأحد، بأنها رصدت عدة مواقع وحسابات تنتحل اسمها بهدف الاحتيال المالي على الأفراد.

ودعت الهيئة كافة المكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم المالية إلا عبر قنوات الهيئة الرسمية.

وشددت على أن موظفي الهيئة لا يطلبون رقم السري الخاص بحسابات الأفراد البنكية ولا المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكية.

المصدر: واس

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