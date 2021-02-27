مصر.. "نفذت مشاهد فيلم أجنبي".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل سائق تاكسي الإسماعيلية

اعترف المتهم في قضية قتل سائق تاكسي والعثور على جثته مطعونا 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمحافظة الإسماعيلية في مصر، بارتكابه الجريمة.

وأفاد المتهم بأنه نفذ جريمته بعد مشاهدة فيلم أجنبي قتل فيه البطل أحد أعدائه، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه استخدم سكينا بيد خشبية، مرتديا قفازا لعدم ترك بصمات على السلاح المستخدم، إضافة الى ترك هاتفه المحمول بمنزله، أثناء التنفيذ.

كما اعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما، دفعته إلى استدراج السائق إلى خارج المنزل، في ساعة متأخرة من الليل حيث نشبت بينهما مشاجرة وانتهت بإصابته بسكين كانت بحوزته، لافتا إلى أنه قتله خشية افتضاح أمره.

واستمعت نيابة أول الإسماعيلية إلى أقوال المتهم وأقارب المجني عليه، واستدعت شقيقه إبراهيم، لسؤاله حول علاقة المتهم بأخيه.

وأمرت نيابة أول الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الواقعة ليست بغرض السرقة، حيث عثر بحوزة السائق على هاتفه المحمول وإيراد التاكسي اليومي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، قد ألقت القبض على قاتل سائق التاكسي، بعد أسبوع، من البحث والتحري حول الواقعة وظروف ملابساتها.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري