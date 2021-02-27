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مصر.. أول تحرك رسمي بعد ظهور مذيعة في مشهد غير مألوف على تلفزيون الدولة

مجتمع

مصر.. أول تحرك رسمي بعد ظهور مذيعة في مشهد غير مألوف على تلفزيون الدولة
Reuters
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أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر بيانا رسميا، نظرا لما بدر من فريق عمل ومذيعة نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة.

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وقررت الهيئة تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراع فريق العمل ومذيعه النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الوطنية للإعلام على "احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة وأن الخطأ وارد في العمل البشري، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعه أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات".

المصدر: مصر تايمز

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