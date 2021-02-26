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مصر.. وفاة مستشار ومفكر كبير جراء إصابته بكورونا

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مصر.. وفاة مستشار ومفكر كبير جراء إصابته بكورونا
Reuters
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توفي صباح اليوم المستشار المصري طارق البشري الفقيه الدستوري والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا ورئيس لجنة التعديلات الدستورية بأعقاب ثورة 25 يناير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وقالت أسرة الفقيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن "الفقيد توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، والجنازة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة، ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا".

وحول الوضع الصحي لزوجة الفقيد، قالت الأسرة: "خرجت من المستشفى وتتماثل للشفاء من فيروس كورونا".

مصر.. وفاة مستشار ومفكر كبير جراء إصابته بكورونا
elwatannews
المستشار طارق البشري

ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة، في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

وتخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وبدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر.

المصدر: الوطن+الشروق

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