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مصر.. الكشف عن سبب وفاة مسؤول بشكل مفاجئ على الهواء خلال لقاء تلفزيوني (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن سبب وفاة مسؤول بشكل مفاجئ على الهواء خلال لقاء تلفزيوني (صورة)
Reuters
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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن سبب وفاة المهندس، أبو طالب توفيق، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية".

مصر.. الكشف عن سبب وفاة مسؤول بشكل مفاجئ على الهواء خلال لقاء تلفزيوني (صورة)المسؤول المصري
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وأكدت المصادر أن المسؤول المصري توفي خلال لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضافت المصادر أن أبو طالب توفيق، يبلغ من العمر 60 عاما، حيث توفي خلال إجرائه مقابلة مع الإعلامية المصرية، آية عبد الرحمن.

المصدر: الوطن + مصراوي

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