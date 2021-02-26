سيناتور إسباني يطالب حكومته بحماية جزيرة "كابريرا" من "التدخل" الجزائري

دعا بيسينس بيدال السيناتور اليساري الإسباني، عن تكتل "ميس" في جزر "بالما دي مايوركا"، مدريد إلى منع "التدخل" الجزائري في المياه الإسبانية وحماية المياه الإقليمية لجزيرة "كابريرا".

جاءت دعوة بيسينس بمناسبة عرض وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا البرنامج الدبلوماسي لحكومتها (2021 - 2024) أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الخميس.

وقالت صحيفة "دياريو دي مايوركا" المحلية، إن بيسينس طالب الوزيرة "بالدفاع عن المياه الإقليمية للحظيرة الوطنية لـ "كابريرا" ضد تدخل الجزائر" في بيان صحفي صادر عن تكتله "ميس".

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر وإسبانيا تعملان على تجاوز الخلاف الذي طرحه ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأدى إلى تشنج في العلاقات بينهما قبل عام إثر صخب إعلامي وجدل سياسي في إسبانيا اتّهمت الجزائر بمقتضاه بـ "غزو" جزيرة كابريرا والعمل على ضمها لسيادتها في إطار منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهو ما نفاه حينها جملة وتفصيلا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. وتلا ذلك الجدل الإعلامي السياسي في إسبانيا زيارة وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية الجزائر وتم الاتفاق خلالها على تجاوز الخلاف بالتفاوض مثلما يقتضيه القانون الدولي عندما تتداخل الحدود البحرية بين الدول.

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وأكدت مصادر إعلامية أن أعماق مياه جزيرة "كابريرا" الإقليمية تتوفر على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يرشح المنطقة إلى التعرض لتوترات وعواصف شبيهة بما يجري في شرق المتوسط منذ أشهر في حال تعذر التوصل إلى توافقات بين الجزائر ومدريد بشأن ترسيم الحدود التي يتوقع ألا تبقى باريس بعيدة عن تطوراته.

المصدر: صحيفة "Diario de Mallorca" الإسبانية/صحيفة "Mallorca Diario" الإلكترونية الإسبانية/الصحف الإسبانية "El Mundo" و"El Pais" و"El Confidencial"