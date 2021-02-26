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رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤجل زيارته إلى المغرب

أخبار العالم العربي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤجل زيارته إلى المغرب
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. الصورة: france24.com
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ألغى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا زيارته إلى المغرب التي كان يفترض أن يقوم بها اليوم الجمعة، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، بسبب أولويات داخلية ليبية.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم عبد الحميد الدبيبة إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية اعتذر عن زيارة المملكة المغربية (...) لانشغاله بأعمال داخلية"، فيما أكد أن الدبيبة "سيلبي الدعوة (المغربية) في أقرب فرصة ممكنة".

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المصدر: وكالة "سبوتنيك"  الروسية(بالعربية)

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