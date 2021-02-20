الدبيبة: لن أقبل بأي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبدالحميد الدبيبة إنه لن يقبل بأي مرشح لا يستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارته يوم الجمعة لمدينة طبرق شرقي البلاد ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث ناقشا الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن زيارة جميع المناطق الليبية يعد أحد المعايير الرئيسية لقبول الترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية.

حظيت اليوم بلقاءات مثمرة بكل من المستشار #عقيلة_صالح والسادة أعضاء #مجلس_النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية القادمة و عملية تشكيل الحكومة.

سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء #ليبيا. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 19, 2021

وكان يتوقع وصول الدبيبة لبنغازي مساء الجمعة لمقابلة قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلا أن الزيارة ألغيت في وقت لاحق.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت سابق لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.





المصدر: وكالات