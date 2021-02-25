تقرير إسرائيلي: تل أبيب وعمان تعملان على دفع مشاريع مشتركة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل والأردن كثفا الاتصالات لتنفيذ مشاريع مشتركة بعدة مجالات، ولذلك اجتمع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي 3 مرات.

وبحسب التقرير فإنه وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمدراء الوزارات العامين في إسرائيل والأردن، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجالات المياه والسياحة والزراعة والمواصلات والتجارة وغيرها.

وأوضح وزير الخارجية الأردني في تصريح قبل يومين خلال مقابلة أنه إلى "جانب الخلافات حول القضية الفلسطينية، تجري هذه الأيام محادثات بين الأطراف حول العلاقات الثنائية بعد سنوات من عدم إحراز تقدم".

وذكر التقرير أنه "في إسرائيل يحاولون المضي قدما لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن الى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنويا الى 500 مليار دولار، وقدمت قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "هناك رغبة في إسرائيل للتقدم بالموضوع لصالح الأردنيين وإنهاء القضية قريبا".

المصدر: "i24news"