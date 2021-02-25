ولي عهد البحرين ونتنياهو يؤكدان أهمية مشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن الملف النووي الإيراني

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية مشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

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وبحسب وكالة "أنباء البحرين"، فقد تم التأكيد خلال اتصال هاتفي على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وتم خلال الاتصال الهاتفي بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

بدوره، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع ولي عهد البحرين بشأن احتمال انخراط الدولة الخليجية في إنشاء مصنع لقاحات في إسرائيل.

وقال البيان إن الزعيمين ناقشا زيارة محتملة لنتنياهو للبحرين بمجرد أن تسمح قيود فيروس كورونا بذلك. "كما ذكر ولي العهد البحريني أنه مهتم بفحص إمكانية انضمام البحرين إلى استثمار في مصنع لتصنيع اللقاحات من المقرر إنشاؤه في إسرائيل مع دول أخرى".

المصدر: رويترز + بنا