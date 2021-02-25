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جمال مبارك يظهر للمرة الأولى بعد عام من وفاة والده

أخبار العالم العربي

جمال مبارك يظهر للمرة الأولى بعد عام من وفاة والده
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ظهر جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في الذكرى الأولى على رحيله، بمقابر العائلة في منطقة مصر الجديدة.

جمال مبارك يظهر للمرة الأولى بعد عام من وفاة والده
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وكان جمال مبارك على رأس مستقبلي المتوافدين على المقبرة، بالإضافة إلى تواجد محامي العائلة فريد الديب.

وتوافد عدد من محبي الرئيس الراحل على قبره، فيما التزمت أسرته باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث حرصوا على جلوس المشاركين في إحياء الذكرى متباعدين ومرتدين للكمامات.

وتحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: الوطن

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