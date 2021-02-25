علاء مبارك يغرد في ذكرى وفاة والده

أحيا علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده التي تصادف اليوم، 25 فبراير 2020.

الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك ،

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة 🤲.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . pic.twitter.com/eby86bgtk5 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 24, 2021

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ونشر علاء فيديو عبر حسابه على موقع "توتير"، يتضمن مشهدا من تشييع الجنازة العسكرية لمبارك، مصحوبة بتلاوة للآية القرآنية: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

وعلق علاء على الفيديو: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة التابعة محافظة المنوفية، وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي، التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948، ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.

توفي حسني مبارك يوم 25 فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما، وشيع في جنازة عسكرية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام.

المصدر: RT