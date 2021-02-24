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مصر تسجل 52 وفاة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 52 وفاة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 52 وفاة و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10495، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 180051.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 139072.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا لديها ومنحته ترخيصا للاستخدام الطارئ.

وأكدت الهيئة في بيان حرصها على اتباع المعايير العالمية والمحلية للحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.

يأتي هذا فيما تستعد وزارة الصحة لبدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

المصدر: RT

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