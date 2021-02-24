هل تدخل مصر حزمة الزلازل وهل ستغرق الدلتا؟

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، حقيقة "دخول مصر حزمة الزلازل وغرق الدلتا".

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وأوضح، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية محلية أن "مصر لم تدخل حزمة الزلازل ولن تدخلها، لأنها بعيدة عن أحزمة الزلازل التي يوجد بها كوارث كبيرة، لافتا إلى أنه بالنسبة لموجات المد البحري وتوسونامي، فإنه يوجد متابعة وإنذار بشأن حدوثها، خاصة مع حدوث أي زلازل كبيرة، كما أن مصر لا يوجد بها زلازل كبيرة الخطورة، وبالتالي فليس هناك ما يدعو للقلق بشأن تعرضنا لمثل هذه الأمور".

وأشار القاضي إلى أن "الأخبار التي يتم تداولها بشأن غرق الدلتا هو حق يراد به باطل، فلا صحة بشأن هذا الأخبار، كما أن المعهد به شبكات لرصد مثل هذه الأحداث، مثل رصد موجات المد البحري بساحل البحر المتوسط، لافتا إلى أن هناك هبوطا بسطح الدلتا ولكن بمعدل ملليمترات وذلك بسبب ضعف الترسيبات التي كان يقوم نهر النيل قديما بترسيبها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية