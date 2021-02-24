إغلاق ثلاث وزارات فلسطينية إثر تفشي كورونا وتسجيل إصابات في صفوف العاملين فيها

قررت السلطات الفلسطينية إغلاق 3 وزارات فلسطينية جراء تفشي كورونا وتسجيل إصابات بصفوف العاملين فيها، وشمل الإغلاق وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد ووزارة شؤون المرأة.

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ونظرا لإصابة عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الوطني، بفيروس كورونا تقرر إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة، مجمع الوزارات، اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء حتى صباح يوم الأحد القادم.

وتبعا للحالة الوبائية تعتذر الوزارة للمراجعين عن تقديم الخدمات في المقر الرئيسي.

كما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إغلاق مقرها الرئيسي في مدينة رام الله الواقع في مجمع الوزارات مقابل مجلس الوزراء لمدة يومين، الأربعاء والخميس بسبب فيروس كورونا.

وقررت وزارة شؤون المرأة، إغلاق المقر الرئيسي للوزارة في محافظة رام الله والبيرة، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى صباح الأحد القادم، حيث ستخضع الوزارة للتعقيم الكامل نظرا لوجود بعض الإصابات من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، أن فلسطين دخلت في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، وأن حالات الإصابة آخذة في الازدياد، في مؤشر تصاعدي حاد.

وشهدت فلسطين في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس.

المصدر: RT