تونس..38 وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 38 وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7793، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 228362.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها في 20 فبراير الحالي، أنها رصدت سلالة جديدة محلية متحورة لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس.

وأعلنت مسؤولة في الوزارة عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل، نتيجة لتأخر وصول الجرعات.

المصدر: RT