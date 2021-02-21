تونس..38 وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptpb
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 38 وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7793، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 228362.
الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 20 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳Posted by Ministère de la santé وزارة الصحة on Sunday, February 21, 2021
وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها في 20 فبراير الحالي، أنها رصدت سلالة جديدة محلية متحورة لفيروس كورونا لدى شخصين في ولاية تونس.
وأعلنت مسؤولة في الوزارة عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل، نتيجة لتأخر وصول الجرعات.
المصدر: RT