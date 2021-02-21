الأردن.. ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجل الأردن يوم الأحد، 3917 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2200 إصابة و15 وفاة يوم أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 363,728 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 4554 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176، فيما غادرت 121 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1685 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 335,876 حالة.

المصدر: "عمون"