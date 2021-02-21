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التحالف الدولي: لا زيادة في القوات أو القواعد العسكرية في سوريا

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي: لا زيادة في القوات أو القواعد العسكرية في سوريا
واين ماروتو ـ المتحدث باسم التحالف الدولي
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أعلنت قوات التحالف الدولي في سوريا أنه لا زيادة في حجم القوات والقواعد الأمريكية هناك، فيما بدا ردا على تقارير نشرتها وكالة "سانا" السورية الرسمية.

 وختم المتحدث باسم التحالف الذي تقوده واشنطن واين ماروتو تغريدة له على تويتر بالقول إنه لا زيادة في حجم القوات ولا في القواعد.

التحالف الدولي: لا زيادة في القوات أو القواعد العسكرية في سوريا

وقال ماروتو إن "مهمة التحالف في شمال شرق سوريا لم تتغير" وأن التحالف "يعمل مع وإلى جانب ومن خلال شريكنا قوات قسد لتحقيق هزيمة داعش" وأشار إلى أنه يسيرّ دوريات أمنية بشكل منتظم لإعادة إمداد القوافل في المنطقة الأمنية في شرق سوريا ودعم وتعزيز القواعد".

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وكانت "سانا" أعلنت قبل 3 أيام أن القوات الأمريكية باشرت في إنشاء قاعدة جديدة لها في منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة.

وقبل أقل من شهر أعلنت "سانا" أن القوات الأمريكية باشرت بإنشاء قاعدة جديدة في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

المصدر: RT

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