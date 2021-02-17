خلال أقل من شهر.. قاعدة أمريكية ثانية في الحسكة السورية

باشرت القوات الأمريكية في إنشاء قاعدة جديدة لها في ريف الحسكة، وهي الثانية لها خلال أقل من شهر في تلك المنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأمريكية باشرت إنشاء القاعدة في منطقة المالكية أقصى شمال شرق الحسكة.

ونقلت عن مصادر أهلية أنها أرسلت خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية "تضمنت 60 مدرعة ومصفحة إضافة إلى آليات هندسية ثقيلة للقيام بأعمال الحفر والتسوية وبناء السواتر في المنطقة الواقعة جنوب غرب عين ديوار بكيلومتر، وفي المثلث الحدودي الواقع بين سوريا والعراق وتركيا".

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وذكرت الوكالة عن المصادر أن "الهدف من ذلك إحداث قاعدة عسكرية في المنطقة إضافة إلى تعزيز نقاط الاحتلال الأمريكي ومواقع تمركزه في محيط حقول النفط وذلك لضمان استمرار عمليات السرقة والنهب للثروات السورية وتأمين الطرق التي تستخدمها بعمليات السرقة من خلال المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذه الغاية في ريف الحسكة الشرقي".

ونهاية الشهر الماضي باشرت القوات الأمريكية بإنشاء قاعدة لها قرب "تل علو" في منطقة "اليعربية" بريف الحسكة الشرقي.

وكانت "سانا" أعلنت في 13 من الشهر الماضي أن القوات الأمريكية أنشأت مطارا عسكريا تابعا لقاعدتها في منطقة "حقل العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي.

المصدر: سانا